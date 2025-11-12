نجلاء بدر بفستان جريء من المخمل في افتتاح مهرجان القاهرة

بإطلالة غير تقليدية.. محمد ثروت وزوجته يخطفوا الأنظار في مهرجان القاهرة

تألقت الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.



وأطلت نجلاء مرتدية فستان طويل باللون الأزرق من خامة المخمل، كما تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبصيحة "الشراشيب" من أسفل.



واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم، وقلادة.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.