أطلت الإعلامية هالة سرحان بإطلالة فاخرة وأنيقة على السجادة الحمراء، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 46.



وارتدت هالة سرحان فستانًا طويلًا باللون الأحمر القاني يتميز بتصميمه الكلاسيكي الذي يجمع بين الأنوثة والفخامة.



الفستان مصنوع من قماش لامع يبرز فخامته، ويأتي بقصة **كتف مكشوفة على شكل حرف V عند الصدر، مع حزام مرصع بالكريستال يحدد الخصر ويضفي لمسة من البريق.

أما الجزء السفلي، فيتميز بتصميم ذي طبقات متدرجة تشبه قصة حورية البحر مما يمنح الإطلالة لمسة درامية أنيقة.

أكملت هالة سرحان إطلالتها بـ حقيبة صغيرة لامعة باللون الفضي.

واختارت مجموعة من الإكسسوارات الماسية بما في ذلك خاتم كبير وحلية على الصدر.

كما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بشكل ناعم ومكياجًا بارزًا باللون الأحمر لشفتيها يتناغم مع لون الفستان.

الإطلالة بشكل عام تعكس رقيًا وحضورًا قويًا على السجادة الحمراء، مع اختيار مدروس يجمع بين الكلاسيكية واللمسة العصرية.