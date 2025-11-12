فستان شفاف.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان القاهرة



تألقت الفنانة نرمين الفقي، بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.



وأطلت نرمين مرتدية فستان طويل شفاف باللون الأسود، ومزين بتطريزات لامعة بالكامل.



ونسقت مع الفستان قفازات طويلة بنفس لون الفستان.



واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.



واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.



وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وأسورة.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.