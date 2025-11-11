نادية الجندي بفستان جري وشفاف.. سر الإطلالة

سارة سلامة بإطلالة جريئة.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

تألقت الفنانة نادية الجندي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتداء فستان باللون الأسود ساعد الفنانة نادية الجندي في ظهورها بوزن أقل من المعتاد وإخفاء عيوب جسمها، وفقا لـ "fashionunited.

وأطلت نادية بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود مزينا بتطريزات بالكامل، وأيضا تميز بأنه شفاف من الأسفل.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها.

وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء اكسسورات بسيطة مكونة من حلق وخاتم.