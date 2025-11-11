ميس حمدان بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

تألقت الفنانة ميس حمدان بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

والجيب المصنوع من الجلد باللون الأسود يتماشى مع الأجواء الخريفية، وأيضا مناسب مع قطع الملابس باللون الأبيض كما ظهرت الفنانة ميس حمدان، وفقا لـ "فوج".

وأطلت ميس بـ توب "كت" بصيحة الكروب توب باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها جيب مصنوع من الجلد باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها.

وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء باكسسورات مكونة من أقراط وخاتم ومجموعة أساور وساعة يد.