مكشوفة وملفتة.. أجرأ إطلالات النجمات في القاهرة السينمائي على مدار السنوات

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات متنوعة وجذابة على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي على مدار السنوات السابقة.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أجمل إطلالات النجمات خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي على مدار السنوات السابقة، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوى بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كندة علوش

ارتدت الفنانة كندة علوش بـ بدلة باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات الأحمر الناري.

هنادي مهنا

أطلت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل منفوش باللون الأزرق بقصة الكب مصنوع من قماش الحرير، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

داليا البحيري

تألقت الفنانة داليا البحيري بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ميس حمدان

ظهرت الفنانة ميس حمدان بفستان طويل "كت" باللون الأسود مصنوع من قماش الحرير، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ياسمينا العبد

اختارت الفنانة ياسمينا العبد الظهور بفستان طويل "كت" باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

هبة مجدي

ارتدت الفنانة هبة مجدي فستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

هنا شيحة

وظهرت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل بقصة "الكب" ومزود بإكستنشن باللون الكشمير، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ميرهان حسين

ارتدت الفنانة ميرهان حسين فستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

هيدي كرم

تألقت الفنانة هيدي كرم بفستان طويل باللون الفيروزي بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي على كتفيها.