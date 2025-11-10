إعلان

15 صورة لـ أجمل إطلالات نجمات الفن في مهرجان القاهرة السينمائي في السنوات السابقة

كتب : شيماء مرسي

10:06 م 10/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    كندة علوش_5
  • عرض 15 صورة
    داليا البحيري_4
  • عرض 15 صورة
    ليلى علوي تخطف الأنظار على الريد كاربت_7
  • عرض 15 صورة
    ميرهان حسين_8
  • عرض 15 صورة
    ميس حمدان_9
  • عرض 15 صورة
    نجلاء بدر_10
  • عرض 15 صورة
    هبة مجدي بإطلالة محتشمة_11
  • عرض 15 صورة
    هبة مجدي_12
  • عرض 15 صورة
    هنا شيحة_13
  • عرض 15 صورة
    هنادي مهنا_14
  • عرض 15 صورة
    إطلالة ياسمينا العبد_3
  • عرض 15 صورة
    ياسمينا العبد_16
  • عرض 15 صورة
    ليل علوي_6
  • عرض 15 صورة
    هيدي كرم_15

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات متنوعة وجذابة على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي على مدار السنوات السابقة.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أجمل إطلالات النجمات خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي على مدار السنوات السابقة، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوى بفستان طويل باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كندة علوش

ارتدت الفنانة كندة علوش بـ بدلة باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات الأحمر الناري.

هنادي مهنا

أطلت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل منفوش باللون الأزرق بقصة الكب مصنوع من قماش الحرير، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

داليا البحيري

تألقت الفنانة داليا البحيري بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ميس حمدان

ظهرت الفنانة ميس حمدان بفستان طويل "كت" باللون الأسود مصنوع من قماش الحرير، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ياسمينا العبد

اختارت الفنانة ياسمينا العبد الظهور بفستان طويل "كت" باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

هبة مجدي

ارتدت الفنانة هبة مجدي فستان طويل باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

هنا شيحة

وظهرت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل بقصة "الكب" ومزود بإكستنشن باللون الكشمير، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ميرهان حسين

ارتدت الفنانة ميرهان حسين فستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

هيدي كرم

تألقت الفنانة هيدي كرم بفستان طويل باللون الفيروزي بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي على كتفيها.

إطلالات نجمات الفن في مهرجان القاهرة القاهرة السينمائي في السنوات السابقة أجمل إطلالات نجمات الفن مهرجان القاهرة السينمائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)