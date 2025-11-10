إعلان

أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي على مدار السنوات الماضية

كتبت- شيماء مرسي

10:00 م 10/11/2025
    الفنانة إنجي المقدم
    الفنانة مادلين طبر
    إنجي المقدم وهيدي كرم
    إنجي المقدم
    رانيا يوسف
    إطلالة مادلين طبر
    لبلبة
    لقاء الخميسي
    مادلين طبر
    شيرين رضا
    مريم حسن
    منى ممدوح ومادلين طبر
    مادلين في القاهرة السينمائي
    هند عاكف_3
    منى ممدوح
    إطلالة رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

بعض نجمات الفن حرصن على الظهور بأبهى صورة، وبالرغم من ذلك وقعن في أخطاء أفسدت إطلالتهن بالكامل خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي على مدار السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أسوأ إطلالات النجمات خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي على مدار السنوات، وفقا لما ذكرته مصممة الأزياء زينب الشوربجي.

هند عاكف

أشارت زينب إن فستان الفنانة هند عاكف لا يوجد فيه فكرة، وأيضا الخامة والقصة والأكمام والورود المطرزة كلها عناصر قديمة وغير مناسبة، كما انتقدت المكياج والشعر اللذين وصفتهما بـ غير موفقين.

رانيا يوسف

وصفت مصممة الأزياء فستان رانيا بأنه قديم وموضة مر عليها الزمن، كما أن التطريز المبالغ فيه والقصة التقليدية لم تخدم إطلالتها.

مريم حسن

ظهرت الفنانة مريم حسن خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي 2018 بفستان طويل "كت" باللون الأسود اللامع، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة بنفس اللون.

شيرين رضا

ارتدت الفنانة شيرين رضا بفستان طويل باللون الأسود بفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

لبلبة

تألقت الفنانة لبلبة بفستان طويل باللون الذهبي مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

لقاء الخميسي

ارتدت الفنانة لقاء الخميسي خلال حضورها الدورة الـ 38 من مهرجان القاهرة السينمائي بفستان قصير باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة باللون البرجندي.

منى ممدوح

ظهرت الفنانة منى ممدوح بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأزق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

إنجي المقدم

أطلت الفنانة إنجي المقدم بفستان طويل باللون البيج بأكمام شفافة ومزينا بتطريزات من الأعلى، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

مادلين طبر

ارتدت الفنانة مادلين طبر فستان طويل مصنوع من الدانتيل باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

مهرجان القاهرة السينمائي إطلالات النجمات فساتين النجمات

