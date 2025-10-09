بإطلالة كاجول وتوب أسود.. اعرف سر اختيار داليا البحيري اللوك

في عيد ميلاد بيلا حديد الـ29.. أجمل إطلالاتها ومعلومات قد لا تعرفها عنها

شاركت داليا البحيري عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة برفقة كلبها الصغير.

ظهرت داليا مرتدية شميز وتوب باللون الأسود بأسلوب كاجوال بسيط وأنيق، أبرز جمالها ورشاقتها.

واعتمدت في مكياجها على رسم عيون سموكي، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الجاذبية والجرأة، بينما حافظت على بساطة باقي تفاصيل اللوك، مما منحها مظهرًا عصريًا ومريحًا في آنٍ واحد.

سر اللوك:

عنوان الأناقة في إطلالة داليا البحيري يكمن في البساطة المتقنة والتنسيق الذكي بين القطع.

فقد اختارت داليا قطعًا أساسية كلاسيكية شميز وتوب أسود ونسّقتهما بأسلوب كاجوال يمنح الراحة دون التنازل عن الأناقة.

أما العيون السموكي، فقد أضافت بُعدًا دراميًا لإطلالتها، لتخلق توازنًا بين البساطة والجرأة، وهو ما يعكس شخصية عصرية واثقة.

حضور كلبها الصغير في الصور أضفى لمسة من العفوية والدفء، مما جعل اللوك يبدو أكثر إنسانية وتقربًا للجمهور.