كندة علوش تتألق في أحدث إطلالتها- (صور)

كتب : شيماء مرسي

08:13 م 07/10/2025
    كندة علوش (2)
    كندة علوش (3)
    كندة علوش (5)
    كندة علوش (4)

كتبت- شيماء مرسي


تألقت المطربة كندة علوش بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت كندة قميص جذاب باللون الأسود يتناسب مع قوامها ورشاتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست "bananaboukhatwa".

واختارت كندة أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة والأنيقة، بواسطة مصفف الشعر هشام دهب.

وزينت كندة إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط وساعة يد وخاتم.

إطلالة أنيقة كندة علوش إنستجرام

