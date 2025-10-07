إعلان

عبير صبري بفستان جريء.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

04:53 م 07/10/2025
كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة عبير صبري بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت عبير بفستان طويل جريء متعدد الألوان بصيحة الكروب توب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست ميار محمد.

واختارت عبير تسريحة الشعر ذيل الحصان التي تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت نادية إطلالتها بمجوهرات باكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

الفنانة عبير صبري فستان جريء اللوك إطلالة جريئة

إعلان

إعلان

