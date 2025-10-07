عبير صبري بفستان جريء.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة عبير صبري بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت عبير بفستان طويل جريء متعدد الألوان بصيحة الكروب توب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة الميكب أرتيست ميار محمد.

واختارت عبير تسريحة الشعر ذيل الحصان التي تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت نادية إطلالتها بمجوهرات باكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.