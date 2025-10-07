إعلان

كارولين عزمي تتألق بإطلالة جذابة.. ما سر اختيارها لـ اللون الأبيض؟

كتب : شيماء مرسي

04:26 م 07/10/2025
    كارولين عزمي (1)
    كارولين عزمي (4)
    كارولين عزمي (3)
    كارولين عزمي (2)

أطلت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وتعتاد الفنانة كارولين عزمي على خطف أنظار محبيها ومتابعيها بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

وظهرت كارولين بـ توب جريء بقصة الكب باللون الأبيض يتناسب مع قوامها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت كارولين أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت كارولين إطلالتها بمجوهرات باكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.

كارولين عزمي اطلالة كارولين عزمي فستان كارولين عزمي

