مايان السيد بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون البيج؟

كتبت- شيماء مرسي

06:50 م 06/10/2025
    مايان السيد وحسن مالك
    الفنانة مايان السيد
    مايان السيد
    مايان السيد
    مايان السيد
    مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وتألقت مايان بفستان قصير جريء باللون البيج، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها، بواسطة الميكب أرتيست مريم فاروق.

واختارت مايان أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة"silviahairstyling".

وزينت مايان إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وخاتم وساعة يد.

مايان السيد

