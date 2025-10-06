مايان السيد بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون البيج؟

صور ومعلومات عن إطلالة منى زكي في أحدث ظهور

أطلت الفنانة مايان السيد بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وتألقت مايان بفستان قصير جريء باللون البيج، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها، بواسطة الميكب أرتيست مريم فاروق.

واختارت مايان أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة"silviahairstyling".

وزينت مايان إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وخاتم وساعة يد.