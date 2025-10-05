ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة شتوية راقية

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام صورة جديدة خطفت بها الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة .

وظهرت ياسمين وهي ترتدي فستانًا قصيرًا باللون الرمادي الفاتح بتصميم كلاسيكي راقي، تميز بقماشه الناعم وتفاصيل الأزرار الذهبية الصغيرة عند منطقة الخصر، ما أضفى لمسة أنثوية راقية على الإطلالة.

ونسّقت معه معطفًا بيج طويلًا على كتفيها ليمنحها مظهرًا شتويًا فخمًا، مع حقيبة كبيرة من الجلد الفاخرة، وأكملت اللوك بحذاء بوت عالٍ بنفس اللون، ما منح الإطلالة تناسقًا وأناقة لافتة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ياسمين مكياجًا ناعمًا يبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدل مموج بخفة زادت من جاذبيتها وأنوثتها، لتؤكد مجددًا أنها واحدة من أكثر النجمات أناقة على السوشيال ميديا.