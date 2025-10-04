إعلان

بـ"جامبسوت أنيق".. يمني خوري تتألق بإطلالة جذابة

كتبت- أسماء مرسي:

07:00 م 04/10/2025
تألقت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية، يمني خوري، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يمني مرتدية جامبسوت باللون الأزرق من خامة الجينز، تميز بأنه مزين بأزرار فضية لامعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت يمني أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأحمر، وحذاء أنيق أسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وحلق، بالإضافة إلى ساعة يد.

وتعتاد عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية على خطف أنظار محبيها ومتابعيها بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

يمنى خوري

