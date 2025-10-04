إعلان

سلمى أبو ضيف بفستان قصير وجريء في أحدث إطلالتها

كتب : أسماء مرسي

04:00 م 04/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سلمى أبو ضيف (1)
  • عرض 9 صورة
    سلمى أبو ضيف (5)
  • عرض 9 صورة
    سلمى أبو ضيف (6)
  • عرض 9 صورة
    سلمى أبو ضيف (3)
  • عرض 9 صورة
    سلمى أبو ضيف (8)
  • عرض 9 صورة
    سلمى أبو ضيف (9)
  • عرض 9 صورة
    سلمى أبو ضيف (2)
  • عرض 9 صورة
    سلمى أبو ضيف (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي

أطلت الفنانة سلمى أبو ضيف، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سلمى مرتدية فستان قصير فوق الركبة مزيج من اللونين الأحمر والأبيض.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من تنسيق الاستايلست ياسمين قناوى.

المكياج بواسطة خبيرة التجميل إيلاينا باخمان.

وتسريحة الشعر بواسطة المصفف علي رضا موسوي.

سلمى أبو ضيف إطلالة جريئة إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخل vs الأسعار.. 10 سنوات من الصراع في سوق العقارات بمصر (تقرير بيانات)
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند