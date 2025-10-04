سلمى أبو ضيف بفستان قصير وجريء في أحدث إطلالتها

نجمات خطفن الأنظار بصيحة "قشر السمك" في 2025.. أبرزهم ياسمين صبري

10 صور ومعلومات عن إطلالة صبا مبارك.. كيف نسقت اللوك؟

رحمة أحمد تتألق بلوك جذاب.. ما سر الإطلالة؟

إعادة الألبوم

تابعنا على

كتبت- أسماء مرسي

أطلت الفنانة سلمى أبو ضيف، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سلمى مرتدية فستان قصير فوق الركبة مزيج من اللونين الأحمر والأبيض.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من تنسيق الاستايلست ياسمين قناوى.

المكياج بواسطة خبيرة التجميل إيلاينا باخمان.

وتسريحة الشعر بواسطة المصفف علي رضا موسوي.