الأسود يليق بها.. كيف نسقت ناهد السباعي إطلالتها؟

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها على إنستجرام بصور جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وعفوية في الوقت نفسه.

ارتدت فستان أسود قصير من القطن مزين بزهور صغيرة تضيف لمسة من الأنوثة والرقة.

التصميم الكلاسيكي للفستان يبرز رشاقة القوام، بينما تمنح التفاصيل الزهرية لمسة شبابية ومرحة.

أكملت ناهد الإطلالة بمكياج راقي من درجات النيود ورسمت عيون سموكي.

وتسريحة شعر مموجة وإنسانية، مما جعل الإطلالة تبدو متوازنة بين الأناقة والبساطة اليومية.

سر اللوك:

اختيار فستان أسود قصير بلمسات زهرية صغيرة سمح لها بتحقيق توازن مثالي بين الكلاسيكية والمرح، مع الحفاظ على راحة الحركة والبساطة في المظهر.