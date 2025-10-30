إعلان

الأسود يليق بها.. كيف نسقت ناهد السباعي إطلالتها؟

كتب : نرمين ضيف الله

08:38 م 30/10/2025
شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها على إنستجرام بصور جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وعفوية في الوقت نفسه.

ارتدت فستان أسود قصير من القطن مزين بزهور صغيرة تضيف لمسة من الأنوثة والرقة.

التصميم الكلاسيكي للفستان يبرز رشاقة القوام، بينما تمنح التفاصيل الزهرية لمسة شبابية ومرحة.

أكملت ناهد الإطلالة بمكياج راقي من درجات النيود ورسمت عيون سموكي.

وتسريحة شعر مموجة وإنسانية، مما جعل الإطلالة تبدو متوازنة بين الأناقة والبساطة اليومية.

سر اللوك:

اختيار فستان أسود قصير بلمسات زهرية صغيرة سمح لها بتحقيق توازن مثالي بين الكلاسيكية والمرح، مع الحفاظ على راحة الحركة والبساطة في المظهر.

ناهد السباعي إنستجرام ناهد السباعي إطلالة ناهد السباعي

