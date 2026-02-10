





في قلب شارع "سوق السيراميك" وأمام "معرض شهد" الشهير بمنطقة أرض عزيز عزت بإمبابة، لم تكن أمسية عادية.

ألسنة النيران أعلنت الحرب على منزل بسيط محولةً جدرانه إلى سجن من نار ودخان.

بدأ الأمر كدخان خفيف يتسلل من نوافذ الطابق الأول، لكن في ثوانٍ معدودة، تحول المشهد إلى كابوس مرعب. النيران التي اندلعت في الطابق الأول لم تكتفِ بمكانها، بل مدّت ألسنتها الجائعة لتلتهم الطابق الثاني، وكأنها وحش يسعى لابتلاع العقار المكون من عدة طوابق بمن فيه.

بينما كانت سيارات الإطفاء تشق شوارع إمبابة بصافراتها المدوية، كانت هناك قلوب صغيرة تخفق رعباً بالداخل. خلف النوافذ المغلقة، كان هناك ثلاثة أطفال يواجهون قدراً لم يختاروه.

ليلى محمد إبراهيم (8 سنوات) الطفلة التي ربما حاولت في لحظة شجاعة أن تطمئن إخوتها وهي تختنق بالدخان وزين (5 سنوات) الذي لم يفهم لماذا تحولت غرفته الدافئة إلى قطعة من الجحيم وأصغرهم يونس (3 سنوات) الذي لم يتعلم من الحياة سوى الضحك، وجد نفسه اليوم يصارع الموت قبل أن يبدأ رحلته.

وصلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث أمام "معرض شهد". رجال الحماية المدنية يهرعون، خراطيم المياه تشق طريقها نحو النيران المتصاعدة، والعيون معلقة بالأعلى.. حيث المحتجزين.

الحشود في شارع سوق السيراميك وقفت في حالة من الذهول، الدعوات تتعالى، والدموع تحجرت: "يا رب سلم".

رجال الإطفاء صارعوا الزمن لاقتحام النيران والوصول إلى ليلى وزين ويونس ورغم نقل ثلاثتهم إلى المستشفى لكنهم فارقوا الحياة اختناقا بالدخان.