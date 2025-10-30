ندى كوسا تتألق بلوك خريفي أنيق في مديوغوريه.. هكذا نسقت إطلالتها

شاركت ندى كوسا، ملكة جمال لبنان لعام 2024، إطلالة أنيقة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وأطلت ندى بإطلالة أنيقة وعفوية في آنٍ واحد، إذ اختارت إطلالة نهارية ناعمة تناسب أجواء مدينة مديوغوريه في البوسنة والهرسك.

ارتدت كنزة رمادية ضيقة بياقة عالية أبرزت بساطتها ورقيها، ونسّقتها مع قبعة صوفية بلون عاجي فاتح أضفت على ملامحها لمسة دافئة وأنثوية.

اعتمدت ندى مكياجاً خفيفاً وطبيعياً يُظهر جمال ملامحها الهادئة، واكتفت بإكسسوار بسيط وساعة أنيقة في معصمها.

أما نظاراتها الشمسية التي تمسكها بيدها، فأضفت على الصورة لمسة من العصرية والستايل الكاجوال الراقي.

سر اختيار اللوك:

خلفية الصورة المضيئة وأجواء المقهى الأوروبي المفتوح، إلى جانب الكنيسة الشهيرة في مديوغوريه، جعلت الإطلالة تجمع بين الرومانسية والأناقة السياحية الراقية، في مشهدٍ يعكس روحها الهادئة وحسها المميز في اختيار تفاصيل إطلالاتها.

الكابشن"ندى كوسة ملكة جمال لبنان لعام 2024"