إعلان

صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة سوداء ساحرة.. سر اختيار اللوك

كتب : نرمين ضيف الله

03:35 م 30/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    صبا مبارك (4)
  • عرض 4 صورة
    صبا مبارك (2)
  • عرض 4 صورة
    صبا مبارك (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت صبا مبارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

وتظهر صبا مبارك بكامل الأناقة والفخامة، وارتدت فستانًا أسود أنيقًا بتصميم أنثوي جذّاب من توقيع Georges Hobeika، يتميز بقصة (off-shoulder) مع فتحة صدر ناعمة تضيف لمسة من الجرأة والرقي في آن واحد.

نسّقت إطلالتها مع مجوهرات فاخرة من Piaget شملت عقدين بتصميم رقيق أحدهما يحمل تعليقة طويلة على شكل صليب، بالإضافة إلى أساور وخاتم وساعة أنيقة أضافت لمسة لامعة متناغمة مع الفستان الأسود.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب أنيق، مع مكياج ناعم ركز على العيون المحددة والشفاه النيود، مما أبرز ملامحها بطريقة راقية ومتوازنة.

دلالات الإطلالة

الإطلالة تجمع بين البساطة والفخامة، وتُظهر شخصية صبا مبارك القوية والأنثوية في الوقت نفسه.

سر اختيار اللوك وفق صحف عالمية مثل صحيفة فوج العالمية:

اختيار فستان بتصميم كلاسيكي بأسلوب عصري تصميم الكتف المكشوف (off-shoulder) يُعد من القطع الرائجة لأنه يبرز عظمة الرقبة والكتفين.

ويُضفي بُعداً أنيقاً من دون الإفراط في التفاصيل.

هذا النوع من القصات غالباً ما يُستخدم كخيار آمن وراقٍ للمناسبات، إذ يجمع بين الجرأة البسيطة والرقي.

صبا مبارك إنستجرام مجوهرات Piaget

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بالواقع المعزز.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد على 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن