"جامبسوت جينز".. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالتها

تألقت الفنانة كارولين عزمي، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت كارولين مرتدية جامبسوت من خامة "الدنيم" مزود بحزام عند منطقة الخصر باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع بشرتها.

واختارت كارولين تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وفقا لموقع "Quora"، قماش الدنيم من أكثر الأقمشة أناقة وعملية، فهو يمنح من يرتديه مظهرا جذابا وسهل التنسيق مع مختلف الألوان والملابس.

يمكن استخدامه ارتدائه بدلا من الفساتين والجاكيت، للظهور بإطلالة كاجوال أنيقة.