"الأسود يليق بها".. منى زكي تخطف الأنظار بفستان قصير

كتب : شيماء مرسي

09:06 م 27/10/2025
أطلت الفنانة منى زكي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت منى فستان قصير باللون الأسود مناسب لقوامها، ويتميز االفستان بأنه مزينا بتطريزات باللون الذهبي ، من تصميم مصمم الأزياء زهير مراد.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود يتناسب مع لون بشرتها، بواسطة الميكب أرتيست "richardghareeb".

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر "wasimcapelli".

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم، من تصميم "cartier".

ووفقا لـ "فوج"، قد يضفى اللون الأسود على الإطلالة أناقة وجاذبية دون مبالغة، كما إنه يخفي عيوب الجسم ويجعله أنحف.

منى زكي اطلالة منى زكي فستان منى زكي

