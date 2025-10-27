إعلان

مي فاروق بإطلالة جذابة.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : شيماء مرسي

05:48 م 27/10/2025
    مي فاروق (2)
    مي فاروق (4)
    مي فاروق (3)

أطلت المطربة مي فاروق بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت مي فستان طويل باللون الأسود مزينا بالورود باللون الأبيض، من تصميم مصمم الأزياء "أيمن لموني".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.، بواسطة الميكب أرتيست أمنية شرقاوي.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة مصفف الشعر محمود أحمد.

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم.

مي فاروق اطلالة مي فاروق فستان مي فاروق

