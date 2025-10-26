إعلان

"أجمل إطلالتها في الجونة".. ناقد موضة يشيد بفستان هذه الفنانة

كتب : مصراوي

03:30 م 26/10/2025
كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أوضح ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، أن إطلالة الفنانة جيهان الشماشرجي خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي كانت من أجمل إطلالاتها، مشيرا إلى أن الجزء العلوي من الفستان كان الأجمل، خاصة تصميم الكورساج وتطريزه المميز.

أضاف خلال مقطع فيديو له بقناته الرسمية بمنصة "يوتيوب" أن اللون الأحمر الداكن "البورجندي" جاء موفقا وناسب لون بشرتها وشعرها.

ورأى "ناقد الموضة اللبناني" أن التنورة ذات "الثنيات" لم تُبرز شكل الجسم بشكل جيد، مشيرا إلى أن تصميم ضيق أو بقصة الميرميد كان سيبرز جمال الكورساج.

جيهان الشماشرجي اطلالة جيهان الشماشرجي مهرجان الجونة اطلالات الجونة

