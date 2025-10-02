بوسي شلبي بفستان جريء في أحدث إطلالتها

تألقت الإعلامية بوسي شلبي في إطلالة سهرة ملكية وفخمة، جمعت بين لونين الداكنة والبريق الذهبي حيثي ارتدت فستان طويل

جاء بقصة كورسيه ضيقة وحمالات رفيعة بلون المخمل الأسود الداكن، مما أضفى لمسة من الفخامة الكلاسيكية.

كانت "الجيبة" بلون الذهبي اللامع، تميزت بتصميم درامي عند منطقة الخصر والأرداف مع ثنيات على شكل حرف V مقلوب يربط بين منطقة الصدر والجيبة، مما أبرز القوام بأسلوب أنيق.

اعتمدت بوسي شلبي على مجوهرات ذهبية بارزة لتكتمل أناقة الإطلالة، "قلادة عريضة ومُلفتة من الذهب".

أقراط متدلية متوسطة الحجم، وأساور ذهبية عريضة على معصمها.

واعتمدت أيضًا تسريحة شعر مرفوعة جزئياً مع ترك بعض الخصلات الشقراء الفاتحة منسدلة حول الوجه، مما منحها إطلالة هوليوودية.

اختارت مكياجاً قوياً ومحدداً يركز على العيون السموكي والرموش الكثيفة، مع تحديد للشفاه بلون نيود أو طبيعي