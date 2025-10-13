6 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري في أحدث ظهور

تألقت الفنانة يارا السكري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأطلت يارا بفستان قصير مكون من جاكيت وجيب قصير باللون الأصفر الفاتح، من تصميم "the hoye".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت يارا إطلالتها باكسسوارات مكونة من ساعة يد وخاتم وحلق وأسورة وسلسلة.

واختارت يارا أن تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت يارا مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض الأصفر من تصميم "zaamofficial" وحذاء باللون الذهبي.