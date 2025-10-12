شيري عادل بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

بعد ظهورها في أسبوع الموضة.. من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار؟

تألقت الفنانة شيري عادل بإطلالة جريئة وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الأحمر يمنح مرتديه إطلالة مميزة، ويجذب الأنظار، كما إنه يمكن تنسيقه بسهولة مع الأحذية والحقائب.

وأطلت شيري بفستان طويل مكون من كروب توب وجيب باللون الأحمر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بإرتداء اكسسوارات مكونة من قلادة وأسورة.