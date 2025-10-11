ملابس صادمة وجريئة.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالتها

"نسخة من بعضهما".. إطلالة كيم كارداشيان ووالدتها يثير الجدل

أثارت الفنانة هيفاء وهبي جدلا واسعا بإطلالتها الجريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هيفاء مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الذهبي، مزين بتطريزات لامعة، ومكشوفا عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "fashionspsychology"، ارتداء الفساتين اللامعة يمنح الشخص مظهرا جريئا ولافتا للأنظار، كما لا تحتاج إلى ارتداء العديد من الإكسسوارات.