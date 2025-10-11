"جاذبية اللون الأسود".. يمني خوري تخطف الأنظار بإطلالتها

صفاء سلطان بإطلالة جذابة.. ما سر اختيار هذا اللون؟

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمني خوري، بإطلالة ساحرة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يمني مرتدية جاكيت قصير باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، وركزت على رسمة عيونها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وقلادة.

ودائما ما تخطف يمني خوري أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.