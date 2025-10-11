بـ"كروب توب".. إطلالة جريئة لـ ملكة جمال الكون 2025

صفاء سلطان بإطلالة جذابة.. ما سر اختيار هذا اللون؟

الأبيض يليق بها.. ندى كوسا تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور



ظهرت ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت برافينار مرتدية "كروب توب" مكون من قطعتين باللون الرصاصي بقصة ضيقة على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الذهبي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.

ودائما ما تخطف ملكة جمال الكون 2025 أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.