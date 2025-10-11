صفاء سلطان بإطلالة جذابة.. ما سر اختيار هذا اللون؟

الأبيض يليق بها.. ندى كوسا تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور



كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة صفاء سلطان بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت صفاء مرتدية فستان أبيض بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، مزين بسلاسل ذهبية على الكتفين.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الذهبي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ذهبية مكونة من حلق، وقلادة، وخاتم، وعدة أساور.

وفقا لموقع "elle"، ارتداء فستان باللون الأبيض يمنح إطلالة تجمع بين البساطة والأناقة، كما أن هذا اللون يساعد على الشعور بالهدوء والثقة بالنفس.

بالإضافة إلى ذلك، الأبيض لون محايد يسهل تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات وألوان الأحذية.