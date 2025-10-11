إعلان

"شفافة وصادمة".. 20 صورة لأجرأ إطلالات المشاهير في عرض إيلي صعب

كتب : أسماء مرسي

02:00 م 11/10/2025
    ارتدت توب باللون الأسود_3

كتبت- أسماء مرسي:

شهد عرض المصمم العالمي إيلي صعب حضورا لافتا لعدد من المشاهير، حيث تنافست النجمات على الظهور بإطلالات أنيقة وجريئة خطفت الأنظار.

فيما يلي، نستعرض لكم أجرأ إطلالات المشاهير في عرض إيلي صعب:

ليني كلوم

أطلت الموديل الألمانية ليني كلوم بإطلالة جريئة، إذ ارتدت توب باللون الأسود، ونسقت أسفله جيب شفاف بنفس اللون، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس اللون.

جنا عمرو دياب

ظهرت جنا عمرو دياب بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا شفافا مزيج من اللونين الأسود والنبيتي مكشوفا عند منطقة الصدر، ووضعت مكياجا ناعما بألوان النيود، وتسريحة الشعر المنسدل على الجانبين بشكل عفوي.

كنزي دياب

بينما ارتدت كنزي دياب توب باللون الأسود بصيحة "الأوف شولدر" ونسقت أسفله جيب بنفس اللون، واختارت وضع مكياجا ترابيا وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

نجود الرميحي

خطفت مؤثرة الموضة السعودية نجود الرميحي الأنظار بإطلالة مُلفتة، إذا ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود، تميز بأنه مزين بالتطريزات اللامعة، واختارت وضع مكياج بدرجات ألوان النيود.

كارن وازن

تألقت البلوجر اللبنانية كارن وازن بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بجاكيت قصير فوق الركبة بصيحة الفرو باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ديما الشيخلي

اختارت المؤثرة العراقية ديما الشيخلي الظهور بـ توب من الصوف باللون الأسود بياقة عالية، ونسقت معه جيب شفافة مزينة بتطريزات لامعة، بالإضافة إلى حذاء أنيق باللون النبيتي، وكلاتش بنقشة التايجر.

