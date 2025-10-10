ملك بدوي تتألق بفستان قصير أسود منقط بالأبيض في أحدث ظهور لها.. سر اختيار

شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها عبر حسابها الرسمي على Instagram بمجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة، خطفت الأنظار على الفور.

وارتدت ندى فستانا أسود "كات" بتصميم بسيط وانسيابي، بدون أكمام، أبرز جمال قوامها وأضفى لمسة من الرقي والأنوثة على اللوك.

وتميز الفستان بقصته الكلاسيكية التي تجمع بين الأناقة والجرأة، مع خامة لامعة ناعمة تضيف إشراقة أنيقة للوك دون تكلف.

سر الإطلالة

اختارت ندى موسى اللون الأسود كرمز للقوة والفخامة، بينما يمنح تصميم "الكات" البسيط حرية وانسيابية في الحركة، وهو ما يعكس ثقة الفنانة بنفسها وإيمانها بجمال البساطة.

اللوك جاء متوازنا بين الجرأة والرقي، وظهر مثاليا لجلسة تصوير مميزة تسلط الضوء على شخصية ندى المتجددة.

ونسقت الفنانة إطلالتها مع تسريحة شعر منسدلة ناعمة، ومكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية بأسلوب أنثوي راق، مع لمسات بسيطة من الإكسسوارات التي حافظت على الطابع البسيط والأنثوي للإطلالة.

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من متابعيها، الذين أشادوا بجمال الإطلالة واختيارها الأنيق الذي يعكس ذوق ندى موسى الرفيع وتميزها الدائم في الظهور بإطلالات مميزة وأنيقة.