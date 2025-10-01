4 صور ومعلومات عن إطلالة هدى المفتي في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هدى المفتي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هدى مرتدية تيشرت باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت جلد باللون الأسود، و"شورت" بنقشة التايجر.

والإطلالة جاءت من توقيع "، Dolce&Gabbana"، هي علامة تجارية إيطالية فاخرة شهيرة في مجال الأزياء، تأسست عام 1985 على يد المصممين دومينيكو دولتشيه وستيفانو غابانا.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من منتجات العلامة التجارية "Dolce&Gabbana".

كما اختارت هدى تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود، وكلاتش باللون البني، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.