دون بطانة وشفافة.. 25 لاجرأ إطلالات النجمات في عام 2024

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مي عمر جريئة.. و20 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في عام 2024

كتبت- أسماء مرسي:

شهد عام 2024 العديد من الإطلالات الجريئة للنجمات على السجادة الحمراء وفي المناسبات المختلفة، حيث تنافسن في اختيار فساتين ذات صيحات مُلفتة وشفافة.

في السطور التالية، نستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن في عام 2024، وفقا لما قالته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.

مايا دياب

أثارت المطربة اللبنانية مايا دياب الجدل بإطلالتها في فستان طويل شفاف باللون الفضي اللامع، والذي جاء دون بطانة، الأمر الذي كشف عن تفاصيل جسدها بشكل كامل.

إنجي علي

تألقت الإعلامية إنجي علي بفستان أنيق من تصميم دار الأزياء العالمية "maisonyeya" ، تميز بقصة أبرزت جمال قوامها وتصميم جريء للصدر المكشوف المطرز بخيوط الحرير والكريستال.

جورجينا رودريغيز

ظهرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بفستان أخضر جريء دون بطانة ومرصع بالكريستال.

نسرين طافش

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا أسود طويلا بقصة الكب، مزين بفتحات جريئة عند الصدر والبطن، في إطلالة أبرزت أنوثتها.

رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل باللون الوردي مكشوف عند منطقة الظهر، في إطلالة لافتة للأنظار.

أروى جودة

ارتدت الفنانة أروى فستانا شفافا دون بطانة بقصة الكب باللون الأوف وايت، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

مي عمر

تألق الفنانة مي عمر بفستان ساحر من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد، تميز بتطريزات فاخرة وفتحة ساق جريئة.

ألساندرا أمبروسيو

بينما ارتدت عارضة الأزياء العالمية ألساندرا أمبروسيو فستانا أحمر جريئا بصيحة "الهاف ستومك" وفتحة ساق كبيرة، في إطلالة ملفتة.

نادين نجيم

أطلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بإطلالة جريئة وملفتة، إذ ارتدت فستانا طويلا أسود من المخمل، مزين بفتحة ساق جريئة.