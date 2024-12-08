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ميتالك جريء.. صبا مبارك تخطف الأنظار في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

10:58 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    صبا مبارك بإطلالة ساحرة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر (1)
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة صبا مبارك في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة لامعة.

ارتدت صبا فستانا طويلا باللون الفوشيا اللامع بقصة الكم الواحد.

كما اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

صبا مبارك مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالة صبا مبارك
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