ساحرة ومختلفة.. 24 صورة لـ إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

صبا مبارك تتألق في مهرجان البحر الأحمر.. فستان بـ 95 ألف.. أقراط بمليون

"لبست البلوزة فستان".. زينة بإطلالة من الفسكوز سعرها 90 ألف جنيه في

كتبت- أسماء مرسي:

استطاعت نجوم ونجمات الفن الفن خطف أنظار الجمهور بإطلالات مميزة وجذابة، وذلك خلال فعاليات ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وتنافس النجوم على الظهور بأزياء فاخرة تتنوع بين الكلاسيكية والجرأة، وفساتين ساحرة، وبدلات أنيقة، وأقمشة فاخرة.

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد مرتدية بليزر قصير باللون الأوف وايت، ونسقت معه حذاء طويل باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

كما أطلت الفنانة منى زكي بفستان أنيق باللون الأخضر، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وتألقت الفنانة السعودية ميلا الزهراني بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا.

وارتدت الفنانة يسرا اللوزي بدلة لامعة باللون الأسود، مع مكياج بدرجات الألوان الترابية وتسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

كما تألقت الفنانة صبا مبارك بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت صبا فستانا طويلا بقصة الأوف شولدر مزيج من اللونين الأسود والأبيض.

وارتدى الفنان أحمد خالد صالح بدلة باللون البيج، ونسق أسفلها تيشرت باللون الأبيض.

بينما أطلت الفنانة زينة مرتدية فستان قصير فوق الركبة مزيج من اللونين الأسود والأبيض، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

لذا، نستعرض لكم في الألبوم المرفق لأعلى، أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

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