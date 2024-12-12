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مايان السيد بإطلالة جريئة في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

07:43 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مايان السيد في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جريئة.

ارتدت مايان فستانا طويلا باللون الكب وبفتحة ساق جريئة.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأقراط طويلة.

واختارت وضع مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وتختتم اليوم الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

مايان السيد مهرجان البحر الأحمر السينمائي إطلالة مايان السيد السعودية
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