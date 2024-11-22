جذاب وجريء وساحر.. جميع إطلالات النجمات في ختام القاهرة السينمائي

"اتلبس قبل كدا" درة بفستان مكرر وقديم في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة خطفت الأنظار خلال حضورهن حفل ختام مهرجان القاخهرة السينمائي في دوره الـ 45.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" مجمع لينكات لأبرز إطلالات نجمات الفن في ختام القاهرة السينمائي.

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