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جذاب وجريء وساحر.. جميع إطلالات النجمات في ختام القاهرة السينمائي

10:46 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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    محمد رياض ورانيا محمود ياسين من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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    حسين فهمي ويسرا
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    الفنان هاني عادل وزوجته الفنانة دياموند بو عبود
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    الفناة عائشة بالجولد اللامع
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    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
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    إلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة
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    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
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    درة بالأسود
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    درة بالأسود في القاهرة السينمائي
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    درة بالأسود
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    ميمي جمال - حفل ختام القاهرة السينمائي
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    نورهان منصور في مهرجان القاهرة السينمائي
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    ليلى علوي من حفل ختام القاهرة السينمائي
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    أمينة خليل - حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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    نسرين طافش في أحدث ظهور لها على الريد كاربت
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    رانيا منصور في مهرجان القاهرة السينمائي
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    نجلاء بدر
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    الفنانة ساندي في أحدث ظهور
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    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
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    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة وأنيقة خطفت الأنظار خلال حضورهن حفل ختام مهرجان القاخهرة السينمائي في دوره الـ 45.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" مجمع لينكات لأبرز إطلالات نجمات الفن في ختام القاهرة السينمائي.

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