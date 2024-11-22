خطفت الأنظار.. 20 صورة لـ رانيا يوسف بإطلالة جذابة في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-إسلام فاروق - محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة.

وارتدت فستان بفستان طويل باللون البيج مزينا بالورود باللون النبيتي.

واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.