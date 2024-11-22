فستان جريء.. 10 صور لـ وئام مجدي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

سعره يقترب من 150 ألف جنيه.. يسرا بإطلالة ملكية في حفل جولدن جلوب

كتبت- آلاء نبيل

تصوير-إسلام فاروق



أطلت الفنانة وئام مجدي خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة وجريئة.



وارتدت فستان طويل، بقصة "التيات والكب" من أعلى، وفتحة ساق جريئة، باللون البيج، ما يظهرها جذابة ومُلفتة.

واعتمدت مكياجا رقيقا، بدرجات النيود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش لامع بنفس لون الفستان.



واعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل، مع مجوهرات ماسية تمثلت في قلادة، وأسواره، وأقراط، وخواتم.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.



وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.



ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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