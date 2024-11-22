لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فستان جريء.. 10 صور لـ وئام مجدي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

07:58 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    وئام مجدي بإطلالة جذابة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة وئام مجدي
  • عرض 10 صورة
    فستان جذابة لوئام مجدي
  • عرض 10 صورة
    إطلالة وئام مجدي
  • عرض 10 صورة
    وئام مجدي تتألق في القاهرة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    وئام مجدي تتألق على الريد كاربت
  • عرض 10 صورة
    وئام مجدي بإطلالة ساحرة
  • عرض 10 صورة
    وئام مجدي تخطف الأنظار
  • عرض 10 صورة
    وئام مجدي في ختام القاهرة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آلاء نبيل

تصوير-إسلام فاروق


أطلت الفنانة وئام مجدي خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة وجريئة.


وارتدت فستان طويل، بقصة "التيات والكب" من أعلى، وفتحة ساق جريئة، باللون البيج، ما يظهرها جذابة ومُلفتة.

واعتمدت مكياجا رقيقا، بدرجات النيود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش لامع بنفس لون الفستان.


واعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل، مع مجوهرات ماسية تمثلت في قلادة، وأسواره، وأقراط، وخواتم.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.


وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.


ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

اقرأ أيضًا

نجمات ظهرن بفساتين قصيرة وجريئة في مهرجان القاهرة - 25 صورة

درة كالأميرات ويسرا بإطلالة ملكية.. 25 صورة لإطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"

خطفت الأنظار بفستان قصير.. 10 صور لـ ليلى علوي تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

جذابة وساحرة وجريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

‏‎بالأحمر الناري.. 10 صور لـ سلاف فواخرجي بإطلاله جذابة في مهرجان القاهرة

وئام مجدي الفنانة وئام مجدي إطلالة وئام مجدي وئام مجدي في مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خالد الصاوي يتألق بإطلالة سوداء كلاسيك في ختام مهرجان القاهرة

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية