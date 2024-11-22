غادة إبراهيم بفستان أنيق في ختام مهرجان القاهرة

سعره يقترب من 150 ألف جنيه.. يسرا بإطلالة ملكية في حفل جولدن جلوب

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر



ظهرت الفنانة غادة إبراهيم خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.



وارتدت غادة فستانا طويلا باللون الأسود بأكمام شفافة.



واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، واعتمدت مكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.



ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.

وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.



ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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