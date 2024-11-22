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نجلاء بدر بإطلالة جريئة بالأحمر الناري في ختام القاهرة السينمائي

08:56 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نجلاء بدر بإطلالة جريئة بالأحمر الناري في ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 5 صورة
    نجلاء بدر بإطلالة جريئة بالأحمر الناري في ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 5 صورة
    نجلاء بدر بإطلالة جريئة بالأحمر الناري في ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 5 صورة
    نجلاء بدر بإطلالة جريئة بالأحمر الناري في ختام القاهرة السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة نجلاء بدر خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جريئة.

وتألقت بفستان طويل بقصة الكب باللون الأحمر ومزينا بالوردر.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

نجلاء بدر اطلالة نجلاء بدر مهرجان القاهرة
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