بإطلالة ساحرة.. ميس حمدان تخطف الأضواء في ختام مهرجان القاهرة

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بالجولد اللامع المثير.. عائشة بن أحمد تتألق في مهرجان القاهرة

كتبت- آلاء نبيل

تصوير-إسلام فاروق

أطلت الفنانة ميس حمدان خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة وساحرة.

وارتدت فستانا طويلا، بأكمام شفافه لامعة، وياتي ضيق من الصدر، وينزل منفوش في الجزء السفلي مع اختيار قماشة لامعة تشبه الستان، باللون الزيتي.



واعتمدت مكياجا تكمن قوته في ظلال العيون البارز ليظهر ملامحها الجميلة، مع وضع أحمر شفاه باللون النيود.



واعتمدت تسريحة الشعر الضفيرة مع غرة على الجبهة، مع مجوهرات ماسية تمثلت في أقراط، وخواتم.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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