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بالجولد اللامع المثير.. عائشة بن أحمد تتألق في مهرجان القاهرة

09:52 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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    الفنانة عائشة بن أحمد
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    الفناة عائشة بالجولد اللامع
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كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق:

أطلت الفنانة عائشة بن أحمد من خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة مثيرة.

ارتدت فستان أوف شولدر باللون الجولد اللامع، وأسكنشن طويل بنفس اللون، ونسقت معه حلق جولد

واعتمدت مكياج نود هادئ يبرز جمالها، وشعرطويل منسدل فوق ظهرها

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

الفنانة عائشة بن أحمد القاهرة السينمائي
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