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بإطلالة لامعة.. إلهام شاهين تتألق في ختام مهرجان القاهرة

08:53 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بإطلالة لامعة.. إلهام شاهين تتألق في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 3 صورة
    بإطلالة لامعة.. إلهام شاهين تتألق في ختام مهرجان القاهرة
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة إلهام شاهين خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت إلهام فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، تميز بأنه مزود بفتحة ساق.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.

وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

الهام شاهين اطلالة الهام شاهين مهرجان القاهرة
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