بإطلالة لامعة.. إلهام شاهين تتألق في ختام مهرجان القاهرة

سعره يقترب من 150 ألف جنيه.. يسرا بإطلالة ملكية في حفل جولدن جلوب

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة إلهام شاهين خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت إلهام فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، تميز بأنه مزود بفتحة ساق.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.

وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.