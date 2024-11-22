بإطلالة أنيقة.. ميمي جمال متألقة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

سعره يقترب من 150 ألف جنيه.. يسرا بإطلالة ملكية في حفل جولدن جلوب

كتبت- آلاء نبيل

تصوير-إسلام فاروق

أطلت الفنانة ميمي جمال خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة وأنيقة.

وارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام شفافه مع اختيار قماشة لامعة في الجزء العلوي، ومزود بحزام في الوسط وينزل بشكل انسيابي لأسفل.



واعتمدت مكياجا رقيقا ليبرز ملامحها الجميلة، مع وضع أحمر شفاه باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.



واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، مع مجوهرات ماسية تمثلت في أقراط، وخواتم.



ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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