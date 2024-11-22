بإطلالة جريئة.. حسناء سيف الدين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

سعره يقترب من 150 ألف جنيه.. يسرا بإطلالة ملكية في حفل جولدن جلوب

كتبت- آلاء نبيل

تصوير-إسلام فاروق

أطلت الفنانة حسناء سيف الدين خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جريئة وملفتة.

وارتدت فستان قصير فوق الركبة، بقصة "الاوف شولدر" من أعلى، ومزود بكسر من الوسط وتطريز بالفضي، ومزود باكستنشن من الخلف، واعتمدت على لون الأصفر الجريء.

واختارت مكياجا قويا ليبرز ملامحها الجذابة، مع وضع أحمر شفاه أحمر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

واعتمدت تسريحة الشعر " بوني تيل"، مع مجوهرات ماسية تمثلت في أقراط، وخواتم، وأسواره.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.