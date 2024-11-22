سعره 65 ألف جنيه.. ساندي تتألق بفستان يُشبه أفلام الأبيض والأسود في ختام مهرجان القاهرة

سعره يقترب من 150 ألف جنيه.. يسرا بإطلالة ملكية في حفل جولدن جلوب

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- إسلام فاروق:

الفنانة ساندي تألقت بفستان من تصميم دار الأزياء Anskada في ختام الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الإطلالة تمزج بين الرقي والعصرية، يتميز الفستان بالتصميم الكلاسيكي ذو القَصة الواسعة (Ball Gown) مع لمسة من الجرأة.

الفستان جاء باللون الأبيض مع تطريزات ثلاثية الأبعاد سوداء منتشرة بشكل فني. هذا التباين يبرز التفاصيل بشكل أنيق، ويضفي لمسة فخامة وإبداع على الإطلالة.

القصة بدون أكمام وبياقة مستقيمة (Strapless) تعكس، مع تحديد الخصر الذي يُبرز قوامها بشكل مثالي.

وبلغ سعر الفستان 65 ألف جنيه بحسب ما صرحت به دار الأزياء لـ مصراوي.

نسقت ساندي مع الفستان شابو باللون الأسود، مما جعل إطلالتها تُشبه نجمات أفلام الأبيض وأسود.