جيهان الشماشرجي بفستان جريء في ختام القاهرة السينمائي

سعره يقترب من 150 ألف جنيه.. يسرا بإطلالة ملكية في حفل جولدن جلوب

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة جيهان الشماشرجي خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة.

وارتدت فستان طويل بقصة الكب باللون الأسود اللامع.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.