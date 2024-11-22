سعره يقترب من 150 ألف جنيه.. يسرا بإطلالة ملكية في حفل جولدن جلوب 2024

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

الفنانة يسرا أبهرت الجميع بإطلالتها بفستان من تصميم Jenny Packham، والذي يحمل اسم “Lotus Lady sequin-embellished gown”، في حفل جوائز جولدن جلوب 2024 بالقاهرة.

الفستان من خامات فاخرة مزينة بالكامل بالترتر (Sequins)، ما يضفي عليه لمعاناً فريداً وتألقاً تحت الأضواء.

والتصميم يتميز بقصة V-neck جريئة عند منطقة الصدر، مع تصميم مكشوف الأكتاف، وأكمام طويلة منسدلة تشبه الكاب، مما يضيف لمسة درامية ومهيبة إلى الإطلالة.

اللون العنابي (Burgundy) يضفي على الإطلالة جاذبية ملكية تناسب إطلالات السجادة الحمراء.



الإكسسوارات:

هذا الفستان المزين بالكامل بالترتر يحتاج إلى مجوهرات بسيطة ولكن براقة، ونسقت يسرا معه أقراط متدلية، والتي أكملت المظهر دون تشتيت الانتباه عن جمال الفستان.

الفستان متوفر على موقع FARFETCH بسعر 3905 جنيه إسترليني، تقريباً 148,000 جنيه.

اقرأ أيضًا

نجمات ظهرن بفساتين قصيرة وجريئة في مهرجان القاهرة - 25 صورة

درة كالأميرات ويسرا بإطلالة ملكية.. 25 صورة لإطلالات النجمات في حفل "جولدن جلوب"

خطفت الأنظار بفستان قصير.. 10 صور لـ ليلى علوي تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تتألق في ثامن أيام مهرجان القاهرة

جذابة وساحرة وجريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

‏‎بالأحمر الناري.. 10 صور لـ سلاف فواخرجي بإطلاله جذابة في مهرجان القاهرة